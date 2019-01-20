3 Manfaat Rutin Mengonsumsi Oatmeal untuk Penderita Penyakit Jantung
jpnn.com, JAKARTA - OATMEAL merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Salah satu manfaat rutin mengonsumsi oatmeal bisa dirasakan oleh mereka yang menderita penyakit jantung.
Sebagai penderita penyakit jantung, sangat penting bagi Anda untuk mengonsumsi makanan yang sehat.
Setiap makanan yang masuk ke tubuh Anda akan membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular kamu dan salah satu makanan tersebut adalah oat.
Kita semua pernah mendengar tentang oat sebagai pilihan sarapan yang baik untuk menurunkan berat badan.
Namun, oat juga bekerja seperti sulap dalam menjaga kesehatan jantung kita.
Oat merupakan makanan kaya nutrisi yang dikaitkan dengan kadar kolesterol darah yang lebih rendah jika dikonsumsi secara teratur.
Berikut ini alasan mengapa oat baik untuk jantung, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi oatmeal yang ternyata baik untuk penderita penyakit jantung dan salah satunya membantu menurunkan kolesterol.
