3 Manfaat Rutin Minum Air Jahe Hangat yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu rutinitas yang banyak dilakukan orang di pagi hari ialah minum teh atau kopi.
Namun tidak ada salahnya Anda mencoba minum segelas air jahe hangat setelah bangun tidur di pagi hari.
Jahe hangat bisa memberikan manfaat bagi kesehatan, jika diminum secara rutin di pagi hari sebelum memulai aktivitas.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan kadar gula darah
Minum air jahe hangat setiap pagi ternyata mampu menurunkan kadar gula darah sebanyak 12 persen.
Oleh karena itu, jahe hangat secara rutin di pagi hari sangat dianjurkan untuk penderita diabetes.
2. Mengurangi nyeri sendi dan otot
Jahe ternyata memiliki sifat antiinflamasi, sehingga bermanfaat untuk mengurangi nyeri otot dan sendi.
Minum jahe hangat di pagi hari bisa membuat badan lebih segar dan bersemangat.
Ada beberapa manfaat rutin minum air jahe hangat setiap pagi dan salah satunya ialah melancarkan pencernaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Kacang Polong, Bantu Turunkan Gula Darah
- 4 Khasiat Rebusan Daun Binahong, Pria Pasti Suka
- 5 Khasiat Rutin Minum Teh Jahe Campur Lemon Selama Musim Dingin
- 5 Manfaat Biji Mangga, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
- 5 Manfaat Kacang Merah yang Bikin Kaget, Berat Badan Bakalan Ambyar
- 4 Manfaat Daun Pandan, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat