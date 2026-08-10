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3 Manfaat Sayur Kangkung yang Bikin Kaget

3 Manfaat Sayur Kangkung yang Bikin Kaget
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Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Kandungan vitamin A dan vitamin C dalam kangkung juga sangat tinggi.

Kangkung juga kaya akan berbagai mineral penting seperti kalium sebanyak 250,1 miligram (mg); 65 mg kalsium; 2,3 mg zat besi, 65 mg natrium; serta 54 mg fosfor.

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Meskipun kaya akan berbagai nutrisi penting, kangkung merupakan jenis sayuran yang rendah kalori.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan mata

Manfaat sayur kangkung yang pertama ialah baik untuk menjaga kesehatan mata.

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Sebab, vitamin A mampu melindungi kornea dan lapisan mata dari infeksi bakteri dan virus.

Vitamin ini juga bisa meningkatkan produksi cairan sehingga mata tidak kering.

Ada beberapa manfaat sayur kangkung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati seriawan.

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