3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda

SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Selain itu, semangka juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Dengan segala manfaatnya yang beragam, semangka bisa menjadi pilihan camilan sehat

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Pencernaan

Manfaat semangka yang pertama ialah bisa mendukung pencernaan.

Serat dalam semangka membantu menjaga kesehatan usus. Buah ini mengandung cairan dan prebiotik yang merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri "baik" di usus besar.

Prebiotik dikaitkan dengan fungsi kekebalan tubuh, antiperadangan, dan suasana hati yang positif.

Prebiotik juga meningkatkan penyerapan mineral, memperbaiki kadar gula darah dan insulin, serta bisa melindungi dari kanker usus besar.