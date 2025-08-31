menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda

3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda

3 Manfaat Semangka, Baik untuk Pencernaan Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Selain itu, semangka juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Dengan segala manfaatnya yang beragam, semangka bisa menjadi pilihan camilan sehat

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Pencernaan

Manfaat semangka yang pertama ialah bisa mendukung pencernaan.

Serat dalam semangka membantu menjaga kesehatan usus. Buah ini mengandung cairan dan prebiotik yang merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri "baik" di usus besar.

Baca Juga:

Prebiotik dikaitkan dengan fungsi kekebalan tubuh, antiperadangan, dan suasana hati yang positif.

Prebiotik juga meningkatkan penyerapan mineral, memperbaiki kadar gula darah dan insulin, serta bisa melindungi dari kanker usus besar.

Ada beberapa manfaat semangka yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mendukung pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI