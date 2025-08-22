3 Manfaat Semangka, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus.
Anda bisa dibikin melongo jika tahu manfaatnya bagi kecantikan yang bisa menunjang penampilan kamu.
Rasanya enak, dan mudah ditemukan, serta harganya relatif terjangkau.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tubuh ideal
Selain untuk perawatan kulit, semangka juga bisa membantu kamu mendapatkan tubuh yang ideal.
Kandungan airnya yang banyak bisa membantu penurunan berat badan.
2. Awet muda
Buah manis ini juga mengandung Vitamin C dan E yang juga merupakan antioksidan alami untuk mencegah penuaan kulit,.
Dengan begitu, maka semangka dapat melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari.
Ada beberapa manfaat semangka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan rambut dan salah satunya ialah bikin rambut menjadi indah.
