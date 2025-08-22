menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Semangka, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Semangka, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Semangka, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - SEMANGKA merupakan salah satu buah yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Anda bisa dibikin melongo jika tahu manfaatnya bagi kecantikan yang bisa menunjang penampilan kamu.

Rasanya enak, dan mudah ditemukan, serta harganya relatif terjangkau.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tubuh ideal

Selain untuk perawatan kulit, semangka juga bisa membantu kamu mendapatkan tubuh yang ideal.

Kandungan airnya yang banyak bisa membantu penurunan berat badan.

Baca Juga:

2. Awet muda

Buah manis ini juga mengandung Vitamin C dan E yang juga merupakan antioksidan alami untuk mencegah penuaan kulit,.

Dengan begitu, maka semangka dapat melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari.

Ada beberapa manfaat semangka yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan rambut dan salah satunya ialah bikin rambut menjadi indah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI