3 Manfaat Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang

Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI serai secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan.

Pasalnya, terlalu sering menggunakan serai bisa menimbulkan efek samping, seperti mulut kering hingga pusing.

Selain itu, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui berapa banyak dosis serai yang bisa digunakan untuk asam lambung.

Meski begitu, khasiat tanaman serai ini mengandung segudang senyawa yang baik bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiinflamasi

Manfaat serai yang pertama ialah sebagai antiinflamasi.

Tanaman serai biasanya mengandung senyawa sitral dan geraniol.

Kedua senyawa ini dikenal sebagai zat yang bersifat antiperadangan dan bisa membantu mencegah pelepasan peradangan pada tubuh.

Ada beberapa manfaat serai yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah sebagai antioksidan.

