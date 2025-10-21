menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Serai Campur Jeruk Nipis, Ampuh Obati Infeksi Mulut dan Gigi

3 Manfaat Serai Campur Jeruk Nipis, Ampuh Obati Infeksi Mulut dan Gigi

3 Manfaat Serai Campur Jeruk Nipis, Ampuh Obati Infeksi Mulut dan Gigi
Ilustrasi air serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satunya ialah serai dan jeruk nipis. Kedua herbal ini bisa Anda konsumsi saat tubuh mulai terasa tidak fit.

Jeruk nipis dan serai mengandung banyak sekali khasiat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan radikal bebas

Berdasarkan informasi dari penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry, serai mengandung antioksidan.

Antioksidan merupakan zat yang mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh.

2. Mengurangi gejala PMS

Premenstrual syndrome atau PMS kerap menjadi kecemasan tersendiri bagi wanita.

Pasalnya, kondisi ini sering kali menimbulkan berbagai gejala seperti sakit perut, kram, hingga kembung.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air serai yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya melawan radikal bebas.

