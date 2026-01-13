menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Sirsak, Ampuh Atasi Mual

3 Manfaat Sirsak, Ampuh Atasi Mual

3 Manfaat Sirsak, Ampuh Atasi Mual
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah sirsak. Foto: Klikdokter

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang memiliki rasa asam, tetapi kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Namun di balik rasa asam, buah sirsak memiliki manfaat yang menakjubkan untuk kesehatan.

Sirsak telah dipercaya puluhan tahun untuk mengobati berbagai penyakit dan mencegah terjadinya penyakit berbahaya yang bisa menyerang tubuh manusia.

Baca Juga:

Cara mengolah buah sirsak terbilang mudah dan sederhana.

Dengan cara dijadikan jus dan dinikmati selagi segar. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi rasa mual

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu mengatasi rasa mual.

Baca Juga:

Mual atau morning sickness adalah kondisi yang umum terjadi pada ibu hamil di trimester pertama.

Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, penciuman yang sensitif, hingga kurang nutrisi.

Ada beberapa manfaat sirsak yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengatasi rasa mual.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI