3 Manfaat Sirsak yang Luar Biasa, Bantu Kontrol Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Anda bisa mengonsumsi sirsak begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.
Selain rasanya yang lezat, sirsak juga dikenal karena manfaat kesehatannya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan Gula Darah
Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu mengendalikan gula darah.
Sirsak bisa membantu mengelola gula darah, tetapi penelitiannya terbatas.
Satu penelitian yang dilakukan secara in vitro (di laboratorium) menemukan bahwa ekstrak sirsak menghambat enzim yang membantu memecah karbohidrat menjadi glukosa (gula).
Tindakan itu memperlambat seberapa cepat tubuh menyerap glukosa, yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah tinggi.
Ada beberapa manfaat sirsak yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mengurangi peradangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Manfaat Daun Kelor yang Bikin Kaget, Bantu Turunkan Gula Darah
- 3 Manfaat Jahe, Pasangan Suami Istri Wajib Mengonsumsinya
- 6 Khasiat Air Kunyit, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini
- 6 Manfaat Biji Pepaya, Ampuh Meringankan Nyeri Otot
- 4 Manfaat Jus Lidah Buaya, Ampuh Atasi Sembelit
- 4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini