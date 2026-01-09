menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Sirsak yang Luar Biasa, Bantu Kontrol Gula Darah

3 Manfaat Sirsak yang Luar Biasa, Bantu Kontrol Gula Darah

3 Manfaat Sirsak yang Luar Biasa, Bantu Kontrol Gula Darah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SIRSAK merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi sirsak begitu saja atau diolah dalam bentuk jus.

Selain rasanya yang lezat, sirsak juga dikenal karena manfaat kesehatannya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengendalikan Gula Darah

Manfaat sirsak yang pertama ialah membantu mengendalikan gula darah.

Sirsak bisa membantu mengelola gula darah, tetapi penelitiannya terbatas.

Baca Juga:

Satu penelitian yang dilakukan secara in vitro (di laboratorium) menemukan bahwa ekstrak sirsak menghambat enzim yang membantu memecah karbohidrat menjadi glukosa (gula).

Tindakan itu memperlambat seberapa cepat tubuh menyerap glukosa, yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah tinggi.

Ada beberapa manfaat sirsak yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah mengurangi peradangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI