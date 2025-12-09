3 Manfaat Stroberi, Bantu Jaga kesehatan Mata

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengonsumsi stroberi begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, puding dan lainnya.

Stroberi adalah jenis buah dari keluarga beri, berwarna merah berbintik dengan rasa yang manis cenderung asam.

Selain bisa dimakan secara langsung, karena rasanya yang enak, buah stroberi juga diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman.

Tidak hanya itu, ternyata stroberi juga menyimpan banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Berdasarkan penelitian, rutin mengonsumsi stroberi bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh.

Hal ini dikarenakan stroberi mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas.