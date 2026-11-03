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3 Manfaat Stroberi, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Alzheimer

3 Manfaat Stroberi, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Alzheimer
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Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STROBERI merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nurisi.

Bahkan jika Anda rutin mengonsumsinya, buah berbentuk hati ini bisa mengatasi beragam penyakit kronis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menurunkan risiko serangan jantung

Manfaat stroberi yang pertama ialah menurunkan risiko serangan jantung.

Buah stroberi mengandung protein yang disebut dengan nama anthocyanins.

Selain memberikan warna merah dan rasa yang menggoda, protein ini ternyata bermanfaat untuk menurunkan risiko serangan jantung.

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Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Circulation menyebutkan, buah stroberri bisa menurunkan risiko serangan jantung sampai dengan 32 persen bila dikonsumsi secara rutin.

2. Mencegah penyakit Alzheimer

Stroberi mengandung fisetin yang menurut sebuah penelitian bisa membantu mencegah terjadinya penyakit Alzheimer.

Ada beberapa manfaat stroberi yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan risiko serangan jantung.

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