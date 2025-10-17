menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Kesehatan Jantung

3 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Kesehatan Jantung

3 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Kesehatan Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Susu almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang wajib dikonsumsi karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.

Salah satu jenis susu yang cukup populer ialah susu almond. Susu almond cocok dikonsumsi oleh vegetarian.

Pasalnya, susu itu memiliki kandungan yang luar biasa dan rasa yang lezat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co

1. Sehatkan jantung

Manfaat susu almond yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.

Susu almond memiliki kandungan sodiumnya juga rendah dan lemak sehatnya tinggi.

Baca Juga:

Alhasil kandungan itu bisa mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

Selain itu, susu almond tidak mengandung kolesterol atau lemak jenuh.

Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menurunkan berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI