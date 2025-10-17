3 Manfaat Susu Almond, Baik untuk Kesehatan Jantung
Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:39 WIB
jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang wajib dikonsumsi karena kandungan nutrisinya yang luar biasa.
Salah satu jenis susu yang cukup populer ialah susu almond. Susu almond cocok dikonsumsi oleh vegetarian.
Pasalnya, susu itu memiliki kandungan yang luar biasa dan rasa yang lezat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co
1. Sehatkan jantung
Manfaat susu almond yang pertama ialah baik untuk kesehatan jantung.
Susu almond memiliki kandungan sodiumnya juga rendah dan lemak sehatnya tinggi.
Alhasil kandungan itu bisa mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.
Selain itu, susu almond tidak mengandung kolesterol atau lemak jenuh.
Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menurunkan berat badan.
