3 Manfaat Susu Almond, Bantu Kontrol Berat Badan

3 Manfaat Susu Almond, Bantu Kontrol Berat Badan

3 Manfaat Susu Almond, Bantu Kontrol Berat Badan
Susu almond. Foto: godairyfree.org

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang wajib kita konsumsi.

Ada berbagai jenis susu yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari susu sapi hingga susu almond.

Susu almond menawarkan kandungan rendah kalori, bebas laktosa, dan kaya akan vitamin E.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Mengelola Berat Badan

Manfaat susu almond yang pertama ialah membantu mengelola berat badan.

Kacang almond dan susu almond bisa membantu mengelola berat badan.

Kacang ini mengandung asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) dalam jumlah tinggi.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa lemak ini bisa mendukung penurunan berat badan.

Ada beberapa manfaat susu almond yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengontrol berat badan.

