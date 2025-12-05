menu
3 Manfaat Susu Cokelat yang Luar Biasa
Ilustrasi susu cokelat. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - SUSU cokelat merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena rasanya yang lezat.

Susu cokelat mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.

Oleh karena itu, sebaiknya Anda rutin mengonsumsi susu cokelat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu Pemulihan Setelah Latihan

Banyak orang menganggap susu cokelat sebagai makanan manis, tetapi susu cokelat juga disebut-sebut sebagai minuman pemulihan setelah latihan.

Satu penelitian membandingkan efek pemulihan dan hidrasi susu cokelat dan minuman olahraga setelah latihan ketahanan.

Susu cokelat sama efektifnya dengan minuman olahraga dan lebih bermanfaat untuk rehidrasi pasca-latihan.

Rehidrasi juga membantu tubuh pulih dari kelelahan akibat latihan.

Ada beberapa manfaat susu cokelat yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah kaya kandungan kalsium.

