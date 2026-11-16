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3 Manfaat Susu Kambing, Wanita Pasti Suka

3 Manfaat Susu Kambing, Wanita Pasti Suka
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Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan minuman yang mengandung segudang nutrisi.

Ada beberapa jenis susu yang bisa Anda konsumsi. Salah satunya ialah susu kambing.

Susu kambing bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk pengganti susu sapi, karena lebih mudah dicerna dan lebih rendah laktosa.

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Dahsyatnya lagi, susu kambing ini mengandung nutrisi penting seperti lemak, protein, vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin A, kalsium dan fosfor.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan kulit

Manfaat susu kambing yang pertama ialah baik untuk kesehatan kulit.

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Susu kambing adalah sumber vitamin A yang baik, yang dapat membantu memperbaiki kulit, mengurangi jerawat dan menunda timbulnya kerutan.

Selain itu, susu kambing mengandung asam laktat yang membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan warna kulit.

Ada beberapa manfaat susu kambing yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengobati anemia.

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