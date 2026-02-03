menu
3 Manfaat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan Anda

3 Manfaat Susu Kedelai Campur Madu, Baik untuk Pencernaan Anda
Susu kedelai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman padat nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Susu kedelai merupakan minuman super yang dikemas dengan berbagai nutrisi.

Kalsium dan vitamin yang ada dalam susu akan membantu menjaga tulang kita tetap sehat dan kuat.

Adapun madu memiliki kandungan anti-oksidan, antibakteri, dan antiinflamasi, yang membuatnya sempurna untuk melawan banyak infeksi besar dan kecil.

Kombinasi kedua bahan ampuh ini menghasilkan keajaiban di tubuh, jika dikonsumsi setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan Pencernaan

Madu memiliki sifat prebiotik yang bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan bakteri baik.

Ini adalah bantuan besar untuk usus dan sistem pencernaan. Selain itu, karbohidrat dan oligosakarida dalam madu bisa menjaga bakteri baik tetap sehat dan berfungsi di saluran pencernaan.

Ada beberapa manfaat rutin minum susu kedelai yang dicampur dengan madu untuk kesehatan dan salah satunya mengatasi insomnia.

