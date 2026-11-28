jpnn.com, JAKARTA - TEH celup merupakan salah satu jenis teh yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Teh celup memiliki segudang manfaat, mulai dari sajian keseharian, kesehatan, kecantikan, atau keperluan lainnya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah dan menghilangkan bau mulut

Manfaat teh celup yang pertama ialah mencegah dan menghilangkan bau mulut.

Teh celup memiliki kandungan antibakteri sehingga dapat digunakan untuk membunuh bakteri jahat yang ada di mulut yang menjadi penyebab timbulnya bau mulut.

Untuk melakukannya tidaklah sulit dan mahal. Anda cukup menggunakan teh celup bekas yang telah dipakai kemudian merendamnya dalam air panas.

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Setelah air mulai dingin, Anda bisa menggunakannya untuk berkumur, teh celup bermanfaat menggantikan peran obat kumur, sehingga turut menghemat pengeluaran Anda.

2. Menghilangkan bau tidak sedap

Bawang merah dan bawang putih merupakan bumbu wajib di dapur yang hampir selalu digunakan pada setiap jenis masakan.