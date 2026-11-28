3 Manfaat Teh Celup, Ampuh Atasi Mata Bengkak
jpnn.com, JAKARTA - TEH celup merupakan salah satu jenis teh yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
Teh celup memiliki segudang manfaat, mulai dari sajian keseharian, kesehatan, kecantikan, atau keperluan lainnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah dan menghilangkan bau mulut
Manfaat teh celup yang pertama ialah mencegah dan menghilangkan bau mulut.
Teh celup memiliki kandungan antibakteri sehingga dapat digunakan untuk membunuh bakteri jahat yang ada di mulut yang menjadi penyebab timbulnya bau mulut.
Untuk melakukannya tidaklah sulit dan mahal. Anda cukup menggunakan teh celup bekas yang telah dipakai kemudian merendamnya dalam air panas.
Setelah air mulai dingin, Anda bisa menggunakannya untuk berkumur, teh celup bermanfaat menggantikan peran obat kumur, sehingga turut menghemat pengeluaran Anda.
2. Menghilangkan bau tidak sedap
Bawang merah dan bawang putih merupakan bumbu wajib di dapur yang hampir selalu digunakan pada setiap jenis masakan.
Ada beberapa manfaat teh celup yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi mata bengkak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Manfaat Rebusan Daun Pandan, Ampuh Atasi Bau Mulut
- Stres dan Diet Tinggi Protein Bisa Memicu Bau Mulut, Ini Penyebabnya
- 4 Manfaat Teh Hijau yang Bikin Kaget
- 4 Tips Cegah Bau Mulut Saat Puasa
- 4 Cara Alami Terhindar dari Bau Mulut Saat Menjalankan Ibadah Puasa
- 5 Manfaat Teh Celup, Ampuh Atasi Bau Tidak Sedap