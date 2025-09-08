menu
3 Manfaat Teh Daun Sirsak, Bantu Obati Penyakit Kronis Ini

Ilustrasi daun sirsak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Senyawa kimia yang ada dalam daun sirsak sangat ampuh untuk membunuh bakteri, virus dan bisa digunakan untuk proses regenerasi sel yang rusak.

Selain senyawa kimia, daun sirsak juga mengandung beberapa zat yang sangat efektif untuk menyebuhkan beberapa jenis penyakit.

Beberapa zat ini di antaranya adalah acetogenin, annocatalin, asam gentisic, annomuricin, caclourin dan asam linoleat.

Karena memiliki beberapa kandungan seperti yang telah disebutkan di atas, daun sirsak berfungsi sebagai antivirus, antibakteri, membantu proses pencernaan dan antimikroba.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat Sakit Pinggang

Sakit pinggang bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu adanya radang pada persendian.

Anda bisa menyeduh teh daun sirsak dan meminumnya di saat masih hangat.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi teh daun sirsak yang baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mengobati penyakit ini.

