3 Manfaat Teh Hijau, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Salah satu jenis teh yang populer saat ini ialah teh hijau atau sering disebut juga dengan green tea.

Selain menyegarkan, teh hijau juga kaya akan kandungan nutrisi yang memberikan manfaat pada kesehatan.

Penasaran, apa saja kandungan gizi dan manfaatnya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Memperbaiki suasana hati

Manfaat teh hijau yang pertama ialah membantu memperbaiki suasana hati.

Kamu merasa stres dan lelah karena aktivitas sehari-hari? Cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dan menikmati secangkir teh hijau.

Pasalnya, kandungan l-theanine, epigallocatechin gallate, dan kafein pada teh hijau memberikan manfaat pada suasana hati.

2. Tidur lebih nyenyak

Tidak hanya saat stres, jika kamu mengalami susah tidur, minum teh hijau sebelum tidur bisa memberikan manfaat.