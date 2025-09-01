3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.
Teh hitam diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Namun ingat, moderasi adalah kuncinya. Jangan berlebihan mengonsumsi teh hitam.
1. Meningkatkan kesehatan mulut
Teh hitam ada kandungan polifenol yang berperan menghancurkan bakteri merugikan di dalam mulut.
Bakteri itu adalah penyebab gigi berlubang, plak, serta infeksi mulut lainnya.
2. Tingkatkan sistem kekebalan tubuh
Teh hitam memiliki kandungan antigen yang disebut alkylamines.
Manfaatnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, teh hitam juga mengandung senyawa bernama tannin, yang berguna untuk mencegah penyakit ringan yang disebabkan virus.
Ada beberapa manfaat teh hitam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan mulut.
