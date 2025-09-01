menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga

3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga

3 Manfaat Teh Hitam yang Tidak Terduga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teh hitam. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena khasiatnya yang luar biasa.

Teh hitam diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Namun ingat, moderasi adalah kuncinya. Jangan berlebihan mengonsumsi teh hitam.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kesehatan mulut

Teh hitam ada kandungan polifenol yang berperan menghancurkan bakteri merugikan di dalam mulut.

Bakteri itu adalah penyebab gigi berlubang, plak, serta infeksi mulut lainnya.

Baca Juga:

2. Tingkatkan sistem kekebalan tubuh

Teh hitam memiliki kandungan antigen yang disebut alkylamines.

Manfaatnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, teh hitam juga mengandung senyawa bernama tannin, yang berguna untuk mencegah penyakit ringan yang disebabkan virus.

Ada beberapa manfaat teh hitam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya baik untuk kesehatan mulut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI