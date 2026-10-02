3 Manfaat Teh Kayu Manis, Bantu Menurunkan Berat Badan
jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Kayu manis ternyata bisa menjadi minuman kesehatan, salah satunya dijadikan teh.
Teh kayu manis tak hanya harum dan enak, tetapi juga memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan berat badan
Jika diminum pada malam hari, teh kayu manis bisa melunturkan lemak membandel dalam tubuh saat tidur.
Selain itu, teh kayu manis mampu meningkatkan metabolisme tubuh yang membantu untuk mengontrol berat badan.
2. Menenangkan
Seperti yang kita tahu, kayu manis memiliki aroma khas yang menenangkan.
Aroma kayu manis terbukti bisa menurunkan rasa panik dan stres.
Ada beberapa manfaat teh kayu manis yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan berat badan
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