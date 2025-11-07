menu
3 Manfaat Teh Kembang Sepatu, Tekanan Darah Tinggi Bakalan Ambyar

Ilustrasi teh kembang sepatu. Foto: Laman Prevention

jpnn.com, JAKARTA - KEMBANG sepatu merupakan salah satu bunga yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kembang sepatu jelas merupakan bunga yang cantik, tetapi tidak banyak yang tahu tentang banyaknya manfaat yang dimilikinya bagi kesehatan Anda.

Teh kembang sepatu merah dengan rasa yang tajam tidak hanya lezat, tetapi juga membantu Anda menjadi sehat.

Dikatakan bahwa orang-orang di wilayah Afrika sering menggunakan kembang sepatu untuk kesehatan jantung.

Anda bisa meminumnya dingin atau panas, tetapi pastikan untuk memasukkan teh kembang sepatu dalam rutinitas harian kamu.

Melakukan hal itu akan memberi Anda banyak manfaat, mulai dari jantung yang lebih sehat hingga kulit yang bersinar.

Terkejut mendengarnya? Nah, berikut adalah alasan yang akan membuat Anda memasukkan teh kembang sepatu dalam hidup Anda dan menuai manfaatnya yang kuat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat teh kembang sepatu yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi.

