JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Manfaat Teh Serai, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini

3 Manfaat Teh Serai, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini

3 Manfaat Teh Serai, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan nutrisinya.

Kita mencoba memasukkan sejumlah makanan dan minuman ke dalam pola makan kita untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

Terutama dalam hal minuman, minum teh menjadi favorit banyak dari Anda, karena membantu mengurangi tingkat kecemasan dan stres, melindungi sel dari kerusakan, mengurangi risiko penyakit jantung, dan mengelola berat badan.

Ada berbagai macam pilihan teh untuk dipilih, dan salah satu yang populer adalah serai.

Teh ini memiliki aroma segar yang berpusat pada lemon dan rasa jeruk.

Sejumlah manfaat kesehatan dikaitkan dengan teh ini, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk disertakan dalam rutinitas harian Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Memberikan sifat antioksidan dan antimikroba

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Journal of Agriculture and Food Chemistry, serai mengandung antioksidan, yang bisa membantu melawan radikal bebas penyebab penyakit, meningkatkan tingkat kekebalan tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan jantung.

Ada beberapa manfaat teh serai yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu pencernaan.

