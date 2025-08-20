3 Manfaat Teh Serai, Bikin Kanker Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Untuk menambah khasiatnya, Anda bisa mencampur teh dengan rempah seperti jahe dan serai.

Karena aromanya yang nikmat, serai sering kali digunakan sebagai aromaterapi atau essential oil.

Bahkan, daun serai juga terkenal untuk dijadikan teh herbal. Untuk mendapatkan manfaat daun serai, Anda bisa minum teh secara rutin atau menambahkan sereh ke dalam masakan kamu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghancurkan Lemak Perut

Manfaat teh serai yang pertama ialah bisa membantu menghancurkan lemak perut.

Bagi orang yang sedang diet, serai bisa dijadikan solusi. Pasalnya, daun serai bisa menghancurkan lemak di perut sehingga tubuh terlihat lebih indah.

Cara mengolah: Potong 3 batang serai menjadi 4 bagian sebelum di tumbuk, lalu campurkan dengan satu kantong teh pilihan, 2 butir jeruk nipis yang sudah diiris tipis, dan 5 gelas air. Rebus sampai mendidih dan meresap (untuk 2 gelas teh).