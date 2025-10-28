3 Manfaat Teh Tawar, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Mematikan Ini

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Beberapa orang suka mengonsumsi teh manis. Sedangkan beberapa orang lainnya lebih suka mengonsumsi teh tawar.

Siapa sangka minum teh tawar tak sekadar nikmat, ternyata juga memberikan manfaat untuk kesehatan.

Baca Juga: 3 Manfaat Teh Tawar yang Luar Biasa

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi risiko kanker

Manfaat teh tawar yang pertama ialah bisa mengurangi risiko kanker.

Teh hijau dan teh hitam tawar mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan.

Sifat ini membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas.

Perlu diketahui, radikal bebas bisa membuat sel tubuh rusak dan tumbuh abnormal hingga berkembang menjadi kanker.