3 Manfaat Tempe, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - TEMPE merupakan makanan fermentasi kesukaan banyak orang.

Bahan dasar tempe kedelai yang difermentasi ini kaya akan berbagai kandungan gizi.

Meskipun tempe merupakan makanan yang sederhana, tetapi memiliki banyak khasiat dahsyat untuk kesehatan.

Baca Juga: Takjil Tempe Kriwang Sasa Hadir Menemani Hidangan Berbuka Puasa

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan gula darah

Manfaat tempe yang pertama ialah membantu menurunkan gula darah.

Kedelai yang merupakan bahan dasar tempe mengandung isoflavon dan serat.

Baca Juga: 4 Manfaat Tempe yang Menakjubkan

Kandungan tersebut mampu mengontrol kestabilan gula darah dan memperbaiki resistensi insulin.

Selain itu, bisa membantu menurunkan risiko diabetes dan juga mengandung mangan untuk membantu produksi enzim pencernaan dan membantu proses glukoneogenesis.