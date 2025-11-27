3 Manfaat Terong Belanda, Baik untuk Menjaga Kesehatan Mata
jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Terong belanda dikenal memiliki rasa asam dan termasuk buah dari keluarga terong yang berwarna merah atau kuning jingga.
Buah terong belanda ini mengandung banyak air dan beraroma segar yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.
Ada pun berbagai kandungan terung belanda yang bisa memenuhi kebutuhan gizi harian, seperti: Energi: 52 kkal; Protein: 2,1 g; Lemak: 1,1 g; Karbohidrat: 8,6 g; Serat: 1,4 g; Kalsium: 16 mg; Fosfor: 40 mg; Besi: 1,1 mg; Karoten Total: 8,048 mcg; Tiamin (vitamin B1): 0,42 mg; Riboflavin (vitamin B2): 0,06 mg; dan Vitamin C: 12 mg.
1. Menjaga kesehatan mata
Salah satu manfaat terong belanda, yakni mampu menjaga kesehatan mata.
Pasalnya, vitamin A dalam buah terung belanda membantu memberikan kemampuan mata melihat lebih jelas.
Selain itu, kandungan beta-karoten dari vitamin A merupakan antioksidan yang bermanfaat membantu melawan degenerasi makula akibat usia.
