3 Manfaat Terong, Kanker Bakalan Ogah Menyerang
jpnn.com, JAKARTA - TERONG merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.
Salah satu khasiat terong adalah sebagai menu diet bagi wanita.
Selain itu, masih terdapat manfaat penting lainnya yang bisa diperoleh wanita saat makan terong.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Cegah Kanker
Manfaat terong yang pertama ialah bisa membantu mencegah kanker.
Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, terong memiliki antioksidan yang tinggi.
Antioksidan adalah zat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas.
Sebuah studi telah menunjukkan bahwa antioksidan bisa membantu mencegah berbagai jenis penyakit kronis, seperti penyakit jantung dan kanker.
Ada beberapa manfaat terong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan kanker.
