3 Manfaat Tomat, Bantu Cegah Serangan Kanker Kulit

3 Manfaat Tomat, Bantu Cegah Serangan Kanker Kulit

3 Manfaat Tomat, Bantu Cegah Serangan Kanker Kulit
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tentu Anda sudah tahu bahwa tomat memiliki segudang khasiat untuk kesehatan.

Namun, ternyata tomat juga bisa memberikan manfaat untuk kecantikan kulit dan wajah.

Apa saja manfaatnya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bantu mencegah kanker kulit

Seperti yang telah disebutkan, tomat kaya akan kandungan antioksidan, salah satunya adalah likopen.

Likopen merupakan salah satu jenis antioksidan yang memberikan pigmen warna pada tomat.

Nah, berbagai penelitian menemukan bahwa likopen memiliki efek antikanker yang kuat.

Agen antioksidan ini bisa membantu memerangi kerusakan sel kulit dari dalam dan melindungi dari risiko kanker kulit.

Ada beberapa manfaat tomat yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah serangan kanker kulit.

