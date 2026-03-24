3 Manfaat Tomat, Wanita Pasti Suka

Tomat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat mengandung antioksidan alami bernama likopen. Selain itu, tomat rendah kalori dan lemak.

Tomat kaya akan karotenoid, lutein, gula, vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah Kanker

Manfaat tomat yang pertama ialah membantu mencegah serangan kanker.

Karena mengandung antioksidan, tomat bisa membantu mencegah kerusakan DNA di dalam sel akibat radikal bebas yang menyebabkan kanker.

Manfaat tomat diduga berperan dalam mencegah berbagai kanker berbahaya, seperti kanker prostat, paru-paru, payudara, dan kandung kemih.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manfaat tomat terkait erat dengan kesehatan jantung dan menurunkan faktor risiko penyakit jantung.

