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3 Manfaat Ubi Jalar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

3 Manfaat Ubi Jalar, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
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Ubi jalar. (Foto: Ist/Jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan yang kaya akan berbagai nutrisi.

Ubi jalar bisa dikonsumsi dalam bentuk kolak, kue, hingga berbagai camilan lezat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menyediakan Nutrisi Penting

Satu buah ubi jalar mengandung beragam nutrisi penting. Beta-karoten memberikan warna oranye pada ubi jalar dan berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan mata.

Mangan membantu sistem kekebalan tubuh, pencernaan, pengaturan gula darah, dan pertumbuhan tulang.

Kalium berperan penting dalam fungsi saraf, kontraksi otot, pengaturan irama jantung, transportasi nutrisi, dan pembuangan limbah dari sel.

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Vitamin A menjaga kesehatan mata dan memperkuat gigi.

Vitamin C mendukung sistem kekebalan tubuh, terutama saat musim flu.

Ada beberapa manfaat ubi jalar yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mengurangi peradangan.

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