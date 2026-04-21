3 Manfaat Ubi Jalar yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - UBI jalar merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.
Anda bisa mengonsumsi ubi jalar dengan cara diolah dalam bentuk gorengan, kolak, dan lainnya.
Rutin mengonsumsi ubi jalar juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menyediakan Nutrisi Penting
Satu buah ubi jalar mengandung beragam nutrisi penting. Beta-karoten memberikan warna oranye pada ubi jalar dan berfungsi sebagai antioksidan yang mendukung kesehatan mata.
Mangan membantu sistem kekebalan tubuh, pencernaan, pengaturan gula darah, dan pertumbuhan tulang.
Kalium berperan penting dalam fungsi saraf, kontraksi otot, pengaturan irama jantung, transportasi nutrisi, dan pembuangan limbah dari sel.
Vitamin A menjaga kesehatan mata dan memperkuat gigi.
