3 Manfaat Vitamin K2, Bikin Penyakit Kronis Ini Ogah Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi vitamin.

Salah satu vitamin yang baik untuk tulang ialah vitamin K2. Sebagian besar bentuk vitamin K2 dibuat secara alami oleh bakteri dalam usus manusia.

Suplemen juga tersedia untuk membantu meningkatkan kadar vitamin K2.

1. Mendukung Kesehatan Tulang

Vitamin K2 telah terbukti berpotensi mendukung kesehatan tulang.

Vitamin ini membantu menciptakan tiga zat yang penting bagi kesehatan tulang, yakni karboksilase, osteokalsin, dan protein matriks Gla (MGP).

Karboksilase adalah enzim yang diperlukan untuk membuat protein yang berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan tulang.

Osteokalsin dan MGP berikatan dengan kalsium untuk membantu membangun tulang yang kuat dan mengurangi risiko patah tulang.