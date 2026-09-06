3 Mantan Kader Demokrat di Jabar Resmi Bergabung dengan NasDem

jpnn.com, BANDUNG - Tiga mantan kader Partai Demokrat yang sebelumnya aktif berpolitik di Jawa Barat resmi bergabung dengan Partai NasDem. Mereka menyatakan kesiapan untuk maju pada Pemilu Legislatif 2029.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, M Rahmat, menyampaikan secara langsung penerimaan ketiga kader baru tersebut di Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, pada Minggu (6/8).

"Ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, sekarang NasDem hari ini ada yang masuk menjadi, bergabung menjadi anggota Partai NasDem," ujar Rahmat.

Ketiga politisi yang dimaksud adalah Achdar Sudrajat, Wawan Setiawan, dan Toto Purwanto. Mereka merupakan mantan anggota legislatif di Jawa Barat dan resmi ditetapkan sebagai kader Partai NasDem oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim. Rahmat menambahkan bahwa Wawan Setiawan sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat di Jawa Barat.

Menurut Rahmat, ketiga kader baru tersebut menyatakan Partai NasDem akan menjadi pelabuhan terakhir dalam karier politik mereka. "Karena mungkin ada hal-hal yang belum terlaksana, tapi sekarang akan mencoba merealisasikannya di Partai NasDem," kata Rahmat menambahkan.

Sementara itu, Toto Purwanto mengungkapkan ketertarikannya bergabung dengan Partai NasDem terutama karena gagasan politik tanpa mahar yang diusung oleh partai tersebut. Ia menilai prinsip ini dapat membuat politisi yang diusung tidak terbebani ketika nantinya menjalankan jabatan publik.

"Ketertarikan terhadap Partai NasDem sejak tahun 2019, dan baru terealisasi tahun 2026. Akibat apa? Akibat ideologi politik tanpa mahar," jelas Toto. (antara/jpnn)