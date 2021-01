3 Masalah Kesehatan Ini Muncul Setelah Anda Mengalami Putus Cinta

jpnn.com, JAKARTA - SIAPAPUN tidak ingin mengalami yang namanya putus cinta. Karena, putus cinta itu akan melukai hati orang yang mengalaminya.

Selain mengakibatkan masalah mental, putus cinta juga mengakibatkan munculnya beberapa masalah kesehatan.

Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Stres

Berpisah dengan orang yang Anda sayangi sangat mungkin membuat stres.

Jika dibiarkan, stres akan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik Anda.

2. Nyeri dada

Penelitian dari National Academy of Sciences of The United States of America menemukan fakta menarik seputar aktivitas otak orang yang baru putus cinta.