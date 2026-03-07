3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang tetap melakukan program diet mereka meski sedang melakukan ibadah puasa.
Meskipun berpuasa dan sedang diet, Anda bisa tetap aman mengonsumsi beberapa makan lezat saat buka puasa.
Hal itu membuat kenikmatan bulan puasa juga bisa dirasakan tanpa harus takut bertambah berat badan, karena nafsu meningkat saat seharian puasa.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Ikan bakar
Ikan bakar bisa menjadi alternatif menu buka puasa. Sebab, makanan itu sangat kaya gizi dan menjadi menu terbaik saat diet.
Ikan mengandung protein, vitamin dan mineral serta asam lemak.
Jadi sangat sehat untuk Anda tanpa harus takut naik berat badannya.
2. Sup ayam
Sup ayam juga bisa alternatif menjadi menu buka puasa yang nikmat saat diet.
Ada beberapa jenis menu buka puasa terbaik bagi Anda yang sedang diet dan salah satunya ialah tentu saja ikan bakar.
