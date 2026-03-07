menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet

3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet

3 Menu Buka Puasa Terbaik untuk Anda yang Sedang Diet
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sup ayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang yang tetap melakukan program diet mereka meski sedang melakukan ibadah puasa.

Meskipun berpuasa dan sedang diet, Anda bisa tetap aman mengonsumsi beberapa makan lezat saat buka puasa.

Hal itu membuat kenikmatan bulan puasa juga bisa dirasakan tanpa harus takut bertambah berat badan, karena nafsu meningkat saat seharian puasa.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ikan bakar

Ikan bakar bisa menjadi alternatif menu buka puasa. Sebab, makanan itu sangat kaya gizi dan menjadi menu terbaik saat diet.

Ikan mengandung protein, vitamin dan mineral serta asam lemak.

Baca Juga:

Jadi sangat sehat untuk Anda tanpa harus takut naik berat badannya.

2. Sup ayam

Sup ayam juga bisa alternatif menjadi menu buka puasa yang nikmat saat diet.

Ada beberapa jenis menu buka puasa terbaik bagi Anda yang sedang diet dan salah satunya ialah tentu saja ikan bakar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI