menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Menu Buka Puasa yang Aman Dikonsumsi Penderita Mag

3 Menu Buka Puasa yang Aman Dikonsumsi Penderita Mag

3 Menu Buka Puasa yang Aman Dikonsumsi Penderita Mag
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kurma. Foto HelloSehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJALANKAN ibadah puasa sebulan penuh memberi tantangan tersendiri untuk penderita mag.

Selain makanan asam, penderita mag dianjurkan untuk menghindari makanan yang bisa merangsang asam lambung seperti makanan pedas, keras, terlalu panas atau dingin.

Menu buka puasa untuk penderita mag sebaiknya memiliki tekstur lunak agar mudah dicerna dan tidak memberatkan kerja lambung.

Baca Juga:

Contohnya makanan yang direbus, dikukus, dipanggang, dan ditumis

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kurma

Kurma merupakan salah satu buah yang disarankan sebagai menu buka puasa untuk penderita mag.

Baca Juga:

Kurma mengandung 11,8 gram serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan.

Tidak hanya itu, makan kurma saat buka puasa juga bisa membantu mengendalikan keseimbangan asam dan basa dalam tubuh.

Ada beberapa jenis menu buka puasa yang aman dikonsumsi penderita mag dan salah satunya ialah tentu saja nasi tim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI