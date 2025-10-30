3 Menu Sarapan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Untuk itu, penderita diabetes harus selalu menjaga pola makan mereka.
Pilihan menu sarapan yang tepat diperlukan agar gula darah tidak melonjak.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Oatmeal
Menu sarapan pertama yang aman dikonsumsi penderita diabetes ialah oatmeal.
Oatmeal memiliki indeks glikemik yang cukup rendah sehingga tidak cepat menaikkan gula darah.
Terlebih lagi, kandungan serat yang tinggi pada oatmeal membuatnya begitu berkhasiat bagi diabetesi.
Manfaat sarapan dengan oatmeal untuk penderita diabetes, yaitu mengatur kadar gula darah, menurunkan kolesterol, mengurangi kebutuhan injeksi insulin, dan membantu mengelola berat badan.
Ada beberapa jenis menu sarapan yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya smoothies rendah karbohidrat.
