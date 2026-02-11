menu
3 Menu Sarapan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan

Roti Gandum. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Bahkan, mengonsumsi beberapa menu sarapan tertentu bisa membantu menurunkan berat badan.

Pasalnya, sarapan di pagi hari bisa menjaga berat badan agar tetap ideal dan sehat.

Sarapan pagi yang sehat dan bergizi memang bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan.

Hal ini dikarenakan menu sarapan pagi yang sehat bisa mengontrol nafsu makan Anda dan meningkatkan metabolisme sehingga berat badan turun.

Menu sarapan yang disajikan pun harus terbebas dari minyak, serta lemak yang berlebihan.

Nah, apa saja makanan apa saja yang membuat tubuh menjadi ideal?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa rekomendasi menu sarapan terbaik untuk menurunkan berat badan dan salah satunya ialah tentu saja granola.

