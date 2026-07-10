3 Merek Unggulan Tawarkan Solusi Hunian Terintegrasi di IndoBuildTech Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaya Bersama Saputra Perkasa kembali berpartisipasi dalam IndoBuildTech Expo 2026 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 8–12 Juli 2026.

Dalam pameran itu mereka membawa tiga merek unggulannya, yakni Fortress Pintu Baja, Smartlock, dan Mevvah Wall Panel.

"Kami memperkenalkan konsep solusi hunian terintegrasi yang menggabungkan aspek keamanan, teknologi, dan desain interior," kata Sales Director PT Jaya Bersama Saputra Perkasa, Hens Sumarauw, Jumat (10/7).

Sejumlah produk pintu baja, kunci pintar, serta material pelapis dinding ditampilkan kepada pengunjung dan pelaku industri yang hadir dalam pameran.

Selama pameran berlangsung, pengunjung dapat memperoleh sejumlah penawaran khusus, antara lain diskon hingga 20 persen untuk berbagai produk, gratis ongkos kirim, serta merchandise untuk transaksi tertentu.

Seluruh promo tersebut berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan.

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Perusahaan juga menghadirkan Program Tebus Murah Fortress Smartlock. Melalui program ini, pembeli Fortress Pintu Baja atau Mevvah Wall Panel berkesempatan mendapatkan smartlock tipe Zeus atau Hera dengan harga khusus.

"Kami ingin memperluas akses masyarakat terhadap teknologi keamanan rumah yang lebih modern dan praktis," ujarnya.