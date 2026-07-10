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3 Mineral yang Ampuh Mengatasi Dehidrasi

3 Mineral yang Ampuh Mengatasi Dehidrasi
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Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CUACA panas seperti ini bisa membuat Anda rentan mengalami dehidrasi.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga asupan mineral yang cukup.

Untuk itu, disarankan untuk terus menghidrasi tubuh dengan rajin minum air putih.

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Selain itu, terdapat beberapa mineral yang disarankan agar terhindar dari dehidrasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air putih

Sebagaimana diketahui, orang dewasa dianjurkan untuk minum air putih sebanyak 2 liter per hari.

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Untuk aktivitas yang tergolong berat dan mengakibatkan banyak keringat seperti demo, minumlah lebih banyak air dari jumlah yang dianjurkan tersebut.

Selain air putih, kamu juga bisa minum air kelapa untuk mencegah dehidrasi.

Ada beberapa jenis mineral yang bisa membantu mengatasi dehidrasi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja susu.

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