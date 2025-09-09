menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Minuman Herbal untuk Meningkatkan Kesehatan Usus

3 Minuman Herbal untuk Meningkatkan Kesehatan Usus

3 Minuman Herbal untuk Meningkatkan Kesehatan Usus
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi air jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pada bagian inilah makanan yang masuk diserap nutrisinya untuk perkembangan tubuh.

Coba bayangkan apa jadinya jika ususmu bermasalah? Seluruh tubuh akan terkena imbasnya lantaran tidak mendapat asupan nutrisi yang maksimal.

Baca Juga:

Menjaga kesehatan usus tidak perlu menggunakan obat mahal, cukup dengan mengonsumsi beberapa minuman herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air rebusan jahe

Teh jahe sudah dikenal lama memberi manfaat pada organ pencernaan, termasuk kesehatan usus.

Baca Juga:

Dengan rutin minum air rebusan jahe, kamu akan terhindar dari sembelit hingga perut kembung.

2. Teh peppermint

Cobalah campurkan teh yang kamu minum saban hari dengan rebusan daun peppermint, dijamin kontraksi perut akan hilang dan kamu akan tidur nyenyak.

Ada beberapa jenis minuman herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan usus dan salah satunya ialah tentu saja teh peppermint.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co