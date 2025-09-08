3 Minuman Ini Berbahaya untuk Kesehatan Hati Anda

jpnn.com, JAKARTA - HATI atau liver merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan minum alkohol bisa menimbulkan kerusakan pada hati.

Ada beberapa jenis minuman yang berbahaya untuk kesehatan hati.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Soda

Soda merupakan salah satu minuman sumber kerusakan hati yang paling umum.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, konsumsi minuman soda secara teratur berkaitan erat dengan infiltrasi lemak di hati.

Kondisi ini dikenal sebagai penyakit hati berlemak nonalkohol (NAFLD), di mana lemak menumpuk di hati, mengganggu fungsinya, dan meningkatkan peradangan.

Kandungan gula yang tinggi dan zat aditif buatan dalam soda membuat hati stres, menyebabkan penumpukan lemak, yang bisa berkembang menjadi komplikasi hati serius seiring waktu.