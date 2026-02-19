3 Minuman Pengganti Kopi Saat Sahur
jpnn.com, JAKARTA - BULAN suci ramadan mengharuskan kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh.
Ada beberapa hal wajib yang harus kita lakukan selama bulan suci ramadan.
Salah satunya ialah sahur. Bagi Anda yang terbiasa minum kopi, sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut saat sahur.
Pasalnya, minum kopi saat sahur akan memicu keluarnya banyak air dari tubuh.
Ini terjadi karena kafein bersifat diuretik yang bisa memicu seseorang banyak buang air kecil saat dikonsumsi.
Bagi peminum kopi yang berpuasa tentu saja ini menjadi dilema, karena meminum kopi bisa memicu dehidrasi selama berpuasa.
Namun, tidak meminum kopi dikuatirkan membuat tubuh tidak sigap dan cekatan saat bekerja.
Berikut ini beberapa alternatif minuman pengganti kopi yang bisa kamu coba selama melaksanakan ibadah puasa, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa jenis minuman pengganti kopi yang baik dikonsumsi saat sahur dan salah satunya ialah tentu saja teh chai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Khasiat Minum Air Kelapa Setiap Hari, Bantu Jaga Kesehatan Jantung
- 8 Minuman yang Sebaiknya Dikonsumsi Penderita Diabetes Setiap Pagi
- 6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat
- Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 9 Minuman Ini
- Hilangkan Lemak Tubuh dengan Rutin Mengonsumsi 10 Minuman Ini
- 3 Khasiat Kopi Campur Kunyit yang Luar Biasa