3 Minuman Sehat untuk Menurunkan Berat Badan dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MENURUNKAN berat badan tidak hanya dengan rutin melakukan olahraga dan diet ketat saja.
Manjakan diri dengan hangatnya minuman sehat yang mendukung rutinitas penurunan berat badan.
Berikut minuman untuk menurunkan berat badan yang menjadi teman menyenangkan, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh hijau
Minum 1 cangkir teh hijau menghadirkan kehangatan di musim dingin.
Minuman sehat ini dikatakan memiliki senyawa yang sangat membantu mengurangi berat badan.
Ini mengandung enzim ECGC dan kafein yang membantu pemecahan lemak.
Mengonsumsi teh hijau meningkatkan metabolisme dan mendukung perjalanan penurunan berat badan.
2. Air adas
Air adas mengurangi nafsu makan dan mengidam makanan di musim dingin.
Ada beberapa jenis minuman sehat yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah tentu saja air adas.
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