3 Minuman yang Ampuh Menjaga Kesehatan Jantung Tanpa Efek Samping

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ada beberapa jenis minuman yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu dan yogurt

Menurut Harvard Health Publishing, susu dan yogurt menjadi pilihan minuman sehat untuk jantung.

Konsumsi produk susu ini secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan strok.

2. Jus buah dan sayur

Kaya dengan vitamin dan mineral, buah juga sayur bisa membuat jantung tetap sehat.

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Kandungan vitamin C dan senyawa antioksidannya bisa cegah peradangan pada pembuluh darah di jantung.

3. Air kelapa

Anda juga bisa memilih air kelapa sebagai minuman untuk menjaga kesehatan jantung.