3 Minuman yang Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga
jpnn.com, JAKARTA - UNTUK menjaga kesehatan, para ahli kesehatan menganjurkan agar kita selalu rutin olahraga.
Agar kegiatan olahraga Anda lancar, kamu tentu harus mengonsumsi banyak cairan.
Hal ini perlu kamu lakukan sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas fisik ini.
Jika bosan dengan air putih, ada beberapa rekomendasi minuman setelah olahraga yang bernutrisi dan bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Air dengan perasan lemon
Minuman yang bisa Anda konsumsi saat melakukan olahraga ialah air dengan perasan lemon.
Minum air putih biasa mungkin terasa tawar dan membosankan.
Oleh karena itu, kamu bisa mencoba menambahkan sedikit perasan lemon untuk memberikan sensasi menyegarkan.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang baik dikonsumsi setelah olahraga dan salah satunya ialah air kelapa.
