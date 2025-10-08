menu
3 Minuman yang Bantu Tingkatkan Stamina Pria Saat Begituan

Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang membuat hubungan pasangan suami istri makin harmonis ialah memiliki kehidupan ranjang yang bahagia.

Bagi pria, memiliki stamina yang kuat saat begituan tentu akan membuat istri bahagia.

Namun, jangan langsung minum obat untuk mendukungnya.

Rupanya, terdapat beberapa minuman sehat yang bisa dikonsumsi setiap hari untuk mewujudkan kekuatan tersebut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus bit

Untuk menambah stamina, pria bisa mengonsumsi jus bit secara rutin.

Pasalnya, buah bit mengandung 20 kali lebih banyak nitrat makanan dibanding sayuran lainnya, sehingga mampu memproduksi hormon yang dibutuhkan.

2. Susu

Mengonsumsi susu mampu meningkatkan hormon untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan stamina pria saat begituan dan salah satunya susu.

