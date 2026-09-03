3 Minyak Nabati yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, ada beberapa minyak yang baik untuk menjaga kesehatan?

Walau begitu, tidak semua minyak memberikan manfaat yang sama bagi tubuh.

Berikut beberapa minyak nabati yang baik untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Minyak Zaitun Extra Virgin

Minyak zaitun extra virgin dikenal sebagai minyak nabati paling sehat untuk memasak.

Kandungan antioksidan, polifenol, dan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat, mendukung kesehatan jantung serta membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Minyak ini diproses tanpa panas atau bahan kimia, sehingga nutrisi alaminya tetap terjaga sepenuhnya.

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2. Minyak Alpukat

Mirip dengan minyak zaitun, minyak alpukat juga kaya lemak tak jenuh tunggal yang menyehatkan jantung dan memiliki rasa yang lembut.

Kandungan asam oleat dan antioksidan di dalamnya membantu menjaga kadar kolesterol baik (HDL).