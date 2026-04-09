3 Model Baru Disiapkan, Deepal S05 REEV Pertama Dirilis, Nih Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Pabrikan otomotif asal China, Changan Automobile, terus memanaskan pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

Tahun ini, Changan menyiapkan tiga model baru untuk melengkapi lini produknya, dengan salah satu andalan datang dari sub-brand Deepal, yakni Deepal S05.

Chief Operating Officer Changan Indonesia, Setiawan Surya, memastikan ekspansi tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi di pasar domestik.

"Peluncuran tiga model baru akan dilakukan bertahap sepanjang tahun ini," kata dia saat temu media di Jakrta, Kamis (9/4).

Model pertama yang diperkenalkan ialah Deepal S05.

SUV listrik berbodi kompak itu menjadi model Range Extended Electric Vehicle (REEV) pertama Changan di Indonesia.

Mobil ini menggabungkan karakter kendaraan listrik dengan fleksibilitas mesin bensin, menjawab kekhawatiran konsumen terhadap infrastruktur pengisian daya yang belum merata.

Head of Marketing Changan Indonesia, Ridjal Mulyadi, menjelaskan Deepal S05 dirancang sebagai SUV modern dengan dimensi proporsional—panjang 4.680 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.600 mm.